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Уголовное дело возбудили после хищения 16 машин и сейфов с деньгами у московской фирмы

Общая сумма причиненного ущерба составила более 40 млн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в связи с хищением у одной из московских фирм 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в отношении предполагаемого организатора и шести участников преступного сообщества возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем)", - сказала Волк.

"Используя поддельный паспорт, злоумышленники обманом вывели из числа руководителей столичной организации, занимающейся различными сделками с автотранспортом, генерального директора компании, после чего возложили его обязанности на одного из подозреваемых. В дальнейшем они похитили с территории предприятия 16 автомобилей представительского класса, а также два сейфа с денежными средствами. Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 млн рублей", - пояснила Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям УК РФ: "Грабеж" и "Подделка документов". Предполагаемого организатора преступного сообщества отпустили под залог, четырех фигурантов дела взяли под стражу, еще двое находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.

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