{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса

Пассажирский автобус городского маршрута №85 не подчинился знакам приоритета и не уступил дорогу легковушке, которая ехала по проспекту Мира

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в субботу в Красноярске, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

"По предварительной информации, в момент аварии на перекрестке не работал светофор. Пассажирский автобус 85-го городского маршрута не подчинился знакам приоритета и не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по проспекту Мира. В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, водитель и пассажиры маршрутного транспортного средства не пострадали", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
СБУ рассматривала в качестве одной из причин катастрофы в Иране работу ЗРК в ручном режиме
Накануне эксперты спецгруппы СБУ, имея необходимые данные, остановились на двух версиях: поражение самолета ракетой или теракт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС