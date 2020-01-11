В Красноярске четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в субботу в Красноярске, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

"По предварительной информации, в момент аварии на перекрестке не работал светофор. Пассажирский автобус 85-го городского маршрута не подчинился знакам приоритета и не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по проспекту Мира. В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, водитель и пассажиры маршрутного транспортного средства не пострадали", - говорится в сообщении.