СМИ: не менее пяти человек погибли в Индии при взрыве на газовой фабрике

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли и несколько получили ранения и травмы в субботу в результате взрыва на фабрике компании по производству медицинского газа в штате Гуджарат на западе Индии. Как сообщает информационное агентство PTI, взрыв произошел около 11 утра (08:30 мск) на предприятии компании Aits Industries Limited в округе Вадодара.

В настоящее время на месте инцидента работают пожарные, ведутся спасательные работы, указывает агентство. Причины взрыва пока выясняются.