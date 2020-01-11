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Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тульской области

Устанавливаются обстоятельства происшествия

ТАСС, 11 января. Грузовик, два пассажирских автобуса и легковой автомобиль столкнулись на трассе М-4 в Тульской области, в результате аварии четыре человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, при движении в южном направлении на 173-м км трассы столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик MAN и ВАЗ-2110. В результате происшествия пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы полиции.

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РоссияТульская область
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