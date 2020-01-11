Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Турции

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в субботу в Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 62 км к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 16 км.

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) заявило, что каких-либо разрушений или жертв среди населения при землетрясении в Стамбуле зафиксировано не было.

Как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, проживающие в Стамбуле, "подземные толчки в самом городе не ощущались".