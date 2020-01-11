Три человека погибли в ДТП во Владимирской области

ТАСС, 11 января. Автомобили ВАЗ и Land Rover столкнулись в Ковровском районе Владимирской области, в результате аварии три человека погибли, один получил травмы, сообщает в субботу управление МВД по Владимирской области.

"По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Land Rover произошло возгорание иномарки. Известно о трех погибших и одном пострадавшем", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 16:10 мск у деревни Глебово в Ковровском районе, уточнили в пресс-службе регионального ведомства. Движение по участку автодороги затруднено, его регулируют сотрудники региональной Госавтоинспекции.