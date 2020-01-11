{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в ДТП во Владимирской области

Еще один пострадал

ТАСС, 11 января. Автомобили ВАЗ и Land Rover столкнулись в Ковровском районе Владимирской области, в результате аварии три человека погибли, один получил травмы, сообщает в субботу управление МВД по Владимирской области.

"По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Land Rover произошло возгорание иномарки. Известно о трех погибших и одном пострадавшем", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 16:10 мск у деревни Глебово в Ковровском районе, уточнили в пресс-службе регионального ведомства. Движение по участку автодороги затруднено, его регулируют сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Теги
РоссияВладимирская область
Реклама на ТАСС
СМИ: в Индии восемь человек погибли во втором за день взрыве на фабрике
Пожарные и полиция проводят поисково-спасательную операцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС