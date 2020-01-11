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Трое жителей Ставрополья подозреваются в экстремистской деятельности

По данным следователей, они проводили собрания запрещенной в России религиозной организации

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Ставропольского края, подозреваемых в участии в экстремистской деятельности. Они подозреваются в проведении собраний запрещенной на территории РФ религиозной организации. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По данным следствия, после вступления в законную силу решения Верховного суда РФ о ликвидации одной из религиозных организаций в России, подозреваемый в городе Георгиевске созывал и проводил собрания участников этой организации в домовладении, предоставленном супругами", - говорится в сообщении.

По информации следствия, во время собраний участники обсуждали религиозную нетерпимость к различным конфессиям, изучали литературу, входящую в федеральный перечень экстремистских материалов, вели сбор денег на финансирование этой организации.

Во время расследования вскрылся факт неисполнения членами организации обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ранее местные СМИ сообщали, что в Георгиевском городском округе супруги, относящие себя к религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ), выгнали из дома двух несовершеннолетних дочерей из-за разного отношения к религии. Прокуратура начала проверку. В следственном управлении отмечают, что этим обстоятельствам также дадут правовую оценку.

Теги
РоссияСтавропольский край
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