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СМИ: в Хорватии при пожаре в доме престарелых погибли шесть человек

Причины возгорания пока не установлены

ЗАГРЕБ, 11 января. /ТАСС/. Шестеро пожилых людей, проживавших в доме престарелых недалеко от Загреба, погибли в результате пожара. Об этом сообщила в субботу национальная газета Večernji list.

По данным издания, пожар возник рано утром в субботу в частном доме престарелых в небольшом населенном пункте Андрашевац в 30 км от столицы Хорватии. Огонь стремительно охватил деревянную постройку и, несмотря на оперативное прибытие пожарных команд, здание практически полностью выгорело.

Причины возгорания пока не установлены. По предварительной информации, всего в здании находились порядка 20 человек.

В связи с трагедией место происшествия посетил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава кабинета министров отметил, что начато расследование, в ходе которого будут установлены причины возгорания и другие обстоятельства дела.

Теги
ХорватияПленкович, Андрей
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