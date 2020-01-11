СМИ: лодка с беженцами затонула у берегов Турции

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Лодка с беженцами затонула возле берегов Турции на западе страны, погибли не менее 11 человек. Об этом сообщил в субботу телеканал Ntv.

По его данным, инцидент произошёл в Эгейском море в районе Чешме (провинция Измир). Среди погибших - восемь детей. Береговая охрана смогла спасти 19 человек.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.