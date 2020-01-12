Энергетики устранили аварию, оставившую без электричества почти 65 тыс. человек в Якутии

ТАСС, 12 января. Энергоснабжение более 64 тыс. человек в пяти районах Якутии восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей региона.

"В 10:40 (4:40 мск) восстановительные работы были завершены. После восстановления нормальной схемы электроснабжения все потребители были запитаны, ДЭС [дизельные электростанции] выведены в резерв", - говорится в сообщении.

Согласно справке Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, авария оставила без электроснабжения около 64 700 человек и предприятия местной промышленности в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах, где было порядка 29 градусов мороза. По данным пресс-службы правительства региона, теплоснабжение обеспечивалось за счет резервных источников питания.