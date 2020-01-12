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СМИ: около 20 человек погибли из-за снегопадов и ливней в Афганистане

Стихия несколько суток бушевала в ряде регионов на западе и юге страны

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли в результате обрушения крыш домов из-за обильных снегопадов и ливней, прошедших в некоторых регионах на западе и юге Афганистана. Такие данные привел в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на заявления местных властей.

По имеющейся информации, стихия бушевала несколько суток. Шесть человек, в том числе несколько детей, погибли в районе Эндзиль в провинции Герат, а в Адрасканском районе еще двое афганцев были убиты обломками строений, рухнувших под тяжестью снежного покрова.

В провинции Кандагар, расположенной на юге страны, из-за разрушений жилых построек погибли не менее восьми человек, еще 14 получили ранения. Все они доставлены в местные медучреждения.

Три афганца погибли и еще трое пострадали в результате оползней, вызванных проливными дождями, в уезде Каджаки южной провинции Гильменд.

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Афганистан
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