{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Кубани

В числе пострадавших - двое детей

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверых доставили в больницу после столкновения двух легковых автомобилей на Кубани. Среди пострадавших двое детей, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Водитель, управляя автомобилем Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada погиб. Водителя, пассажира и двоих детей, находящихся в иномарке, доставили в больницу", - сообщили в ведомстве, добавив, что авария произошла в районе поселка Верхнебаканский.

Собеседник агентства добавил, что в момент аварии в иномарке находилась семья.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Ущерб Китая от стихийных бедствий в 2019 году превысил $47,15 млрд
По данным китайских властей, от стихийных бедствий погибли порядка 900 человек, свыше 126 тыс. зданий были разрушены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС