Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверых доставили в больницу после столкновения двух легковых автомобилей на Кубани. Среди пострадавших двое детей, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Водитель, управляя автомобилем Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada погиб. Водителя, пассажира и двоих детей, находящихся в иномарке, доставили в больницу", - сообщили в ведомстве, добавив, что авария произошла в районе поселка Верхнебаканский.

Собеседник агентства добавил, что в момент аварии в иномарке находилась семья.