Reuters: работа аэропорта в Маниле нарушена из-за вулканической активности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт в столице Филиппин временно приостановил рейсы после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил пепел. Об этом руководитель аэропорта в воскресенье сообщил агентству Reuters.

Высота столба пепла составила около 1 км. В результате происшествия были эвакуированы около восьми тысяч человек.

По данным агентства Bloomberg, вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.