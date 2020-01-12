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Reuters: работа аэропорта в Маниле нарушена из-за вулканической активности

Столб пепла от вулкана Таал поднялся на высоту около 1 км

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт в столице Филиппин временно приостановил рейсы после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил пепел. Об этом руководитель аэропорта в воскресенье сообщил агентству Reuters.

Высота столба пепла составила около 1 км. В результате происшествия были эвакуированы около восьми тысяч человек.

По данным агентства Bloomberg, вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.

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Филиппины
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