{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СК назвали возможную причину ЧП на заводе комбикорма под Белгородом

Следователи считают, что хлопок пылевоздушной смеси мог произойти из-за нарушения техники безопасности

ТАСС, 12 января. Белгородские следователи рассматривают нарушение техники безопасности как версию причин хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе одного из крупнейших в России производителей свинины - холдинга "Агро-Белогорье". Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в управлении главка СК по Белгородской области.

На эту тему

"Следствие рассматривает возможные версии [причин хлопка], в том числе - нарушение техники безопасности при производстве работ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что к хлопку мог привести нагрев пылевоздушной смеси.

ЧП произошло на комбикормовом заводе Новоборисовского хлебоприемного предприятия группы компаний "Агро-Белогорье" в селе Беленьком около 21:50 мск 11 января. В результате четыре работника завода получили ожоги. Их перевели из Борисовской районной больницы в ожоговый центр в Белгороде. Следователи и представители прокуратуры по региону начали проверки.

Как рассказал ТАСС представитель пресс-службы "Агро-Белогорья", куда входит комбикормовый завод, глава холдинга Владимир Зотов в воскресенье побывал в ожоговом центре больницы, по его распоряжению предприятие окажет пострадавшим необходимую помощь. По данным представителя правительства региона, все пострадавшие находятся в реанимации, один из них в тяжелом состоянии.

Комбикормовый завод принадлежит Новоборисовскому хлебоприемному предприятию и производит обогащенные гранулированные комбикорма для свиней, его мощность - 420 т в сутки. Он входит в агропромышленный холдинг "Агро-Белогорье", созданный в регионе в 2007 году и занимающий третье место в России по объему выпуска свинины.

Теги
РоссияБелгородская область
Реклама на ТАСС
На севере Москвы в жилом доме произошел пожар
Возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС