В СК назвали возможную причину ЧП на заводе комбикорма под Белгородом

ТАСС, 12 января. Белгородские следователи рассматривают нарушение техники безопасности как версию причин хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе одного из крупнейших в России производителей свинины - холдинга "Агро-Белогорье". Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в управлении главка СК по Белгородской области.

"Следствие рассматривает возможные версии [причин хлопка], в том числе - нарушение техники безопасности при производстве работ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что к хлопку мог привести нагрев пылевоздушной смеси.

ЧП произошло на комбикормовом заводе Новоборисовского хлебоприемного предприятия группы компаний "Агро-Белогорье" в селе Беленьком около 21:50 мск 11 января. В результате четыре работника завода получили ожоги. Их перевели из Борисовской районной больницы в ожоговый центр в Белгороде. Следователи и представители прокуратуры по региону начали проверки.

Как рассказал ТАСС представитель пресс-службы "Агро-Белогорья", куда входит комбикормовый завод, глава холдинга Владимир Зотов в воскресенье побывал в ожоговом центре больницы, по его распоряжению предприятие окажет пострадавшим необходимую помощь. По данным представителя правительства региона, все пострадавшие находятся в реанимации, один из них в тяжелом состоянии.

Комбикормовый завод принадлежит Новоборисовскому хлебоприемному предприятию и производит обогащенные гранулированные комбикорма для свиней, его мощность - 420 т в сутки. Он входит в агропромышленный холдинг "Агро-Белогорье", созданный в регионе в 2007 году и занимающий третье место в России по объему выпуска свинины.