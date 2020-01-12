СМИ узнали о серьезном сбое на АЭС в Японии при подготовке к извлечению ядерного топлива

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Серьезный сбой произошел в воскресенье на АЭС "Иката" на японском острове Сикоку при подготовке к плановому извлечению отработавших топливных стержней. Как сообщает информационное агентство Kyodo, не удалось в штатном режиме поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе. Работы пока остановлены, однако, как утверждает администрация АЭС, утечки радиации, а также опасных повреждений не зафиксировано.

Станция "Иката" - единственная в Японии, которая использует смешанное ураново-плутониевое топливо МОКС. Его извлечение из реактора проводится в стране впервые. Теперь, как полагают, график этого процесса будет сорван.

Два энергоблока АЭС "Иката" находятся в состоянии демонтажа. Однако третий реактор станции возобновил работу в октябре 2018 года. Эта АЭС - единственная из расположенных на Сикоку, самом небольшом из четырех главных островов Японии.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомные станции в энергобалансе Японии приходилось около 30%. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.