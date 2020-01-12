{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ узнали о серьезном сбое на АЭС в Японии при подготовке к извлечению ядерного топлива

Утечки радиации, а также опасных повреждений не зафиксировано, утверждает администрация атомной электростанции

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Серьезный сбой произошел в воскресенье на АЭС "Иката" на японском острове Сикоку при подготовке к плановому извлечению отработавших топливных стержней. Как сообщает информационное агентство Kyodo, не удалось в штатном режиме поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе. Работы пока остановлены, однако, как утверждает администрация АЭС, утечки радиации, а также опасных повреждений не зафиксировано.

Станция "Иката" - единственная в Японии, которая использует смешанное ураново-плутониевое топливо МОКС. Его извлечение из реактора проводится в стране впервые. Теперь, как полагают, график этого процесса будет сорван.

Два энергоблока АЭС "Иката" находятся в состоянии демонтажа. Однако третий реактор станции возобновил работу в октябре 2018 года. Эта АЭС - единственная из расположенных на Сикоку, самом небольшом из четырех главных островов Японии.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомные станции в энергобалансе Японии приходилось около 30%. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
На севере Москвы в жилом доме произошел пожар
Возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС