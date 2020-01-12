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В Центральном Китае четверо погибли при обрушении жилого дома

Еще один человек пострадал

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Четыре жителя города Гунъи в провинции Хэнань Центрального Китая погибли, еще один пострадал в воскресенье в результате обрушения частного жилого дома. Об этом сообщили муниципальные власти.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальной странице администрации Гунъи в социальной сети Weibo, ЧП произошло примерно в 11:00 по местному времени (06:00 мск). В нем указывается, что здание было возведено самостоятельно, без вмешательства компетентных строительных организаций.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и извлекли из-под завала пять горожан, однако лишь один из них смог выжить. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Власти создали межведомственную комиссию, которая проведет расследование и выяснит причины обрушения дома.

Теги
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