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В ДТП с пассажирским автобусом в КБР погиб человек

Число пострадавших уточняется

НАЛЬЧИК, 12 января. /ТАСС/. Один человек погиб в ДТП с участием пассажирского автобуса в Кабардино-Балкарии, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщается на странице в Instagram регионального управления ГИБДД.

"В результате столкновения трех автомашин - "Нива", ПАЗ и Toyota - водитель "Нивы" получил травмы, несовместимые с жизнью. Также известно, что пассажирский автобус совершал рейс Нальчик - Хушто-сырт, в момент столкновения в его салоне находились 18 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте происшествия следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства аварии.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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