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В Одессе дважды за выходные ограбили музей "Пороховая башня"

Злоумышленники вынесли старинные монеты, книги и другие ценные экспонаты

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Неизвестные за выходные дважды ограбили историко-культурный музей "Пороховая башня" в парке имени Тараса Шевченко в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и еще пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно", - говорится в сообщении в субботу, опубликованном в Facebook.

Согласно информации, местная полиция провела все необходимые следственные действия. "Будем надеяться, что этих любителей старины задержат", - выразили надежду сотрудники музея.

Однако в воскресенье руководитель "Пороховой башни" Артур Погосян сообщил, что музей ограбили снова. "Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране", - написал он в Facebook.

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