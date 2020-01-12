В Чехии 11 гостей ресторана отравились угарным газом

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Гости и персонал одного из ресторанов при въезде в город Яблонец-над-Нисоу, расположенном в 110 км севернее от Праги, отравились угарным газом, просочившимся в кухню и ресторанный зал из котельной, в которой произошла поломка газового котла. Об этом сообщила в воскресенье представитель чешской полиции Дагмар Сохорова, слова которой привело Чешское радио.

"Отравления получили 11 человек - восемь гостей ресторана и три служащих персонала, - отметила она. - Десять человек получили медицинскую помощь и находятся дома под наблюдением врачей. Одна женщина пострадала более серьезно. Она помещена в гипербарическую камеру больницы города Либерец (центр Либерецкого края, на административной территории которого расположен Яблонец-над-Нисоу - прим. ТАСС). Ей подается кислород, что необходимо для излечения после отравления значительной дозой угарного газа".

Как сказала Сохорова, обошлось без жертв.

Персонал ресторана в ночь на воскресенье вызвал скорую медицинскую помощь, когда несколько находившихся в зале человек одновременно почувствовали сильное недомогание. Медики быстро установили его причину. Они немедленно проинформировали пожарных и аварийную газовою службу. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего.