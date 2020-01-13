Семья с ребенком погибла на пожаре в жилом доме в ЕАО

ТАСС, 13 января. Три человека, в том числе ребенок, погибли на пожаре в частном жилом доме в поселке Николаевка в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба областного ГУ МЧС России.

"Поступила информация о возгорании частного жилого дома по ул. Советской в п. Николаевка Смидовичского района. Очевидцы увидели дым и пламя, вызвали пожарных. В момент прибытия подразделений огнем была охвачена веранда, пламя перекинулось на крышу, дом был в дыму. Звено газодымозащитной службы в ходе разведки и тушения обнаружило трех человек без признаков жизни (мужчина 1991 года рождения, женщина 1988 года рождения, ребенок 2013 года рождения)", - говорится в сообщении.

Пожар возник в ночь на понедельник в 01:55 (19:55 мск воскресенья). Огнем была охвачена площадь в 60 кв. м. На тушение потребовалось около трех часов. На месте происшествия работают пожарные и следователи.