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Сообщения об угрозе взрыва поступили в школы Биробиджана и Благовещенска

Также идет эвакуация в других городах Дальнего Востока

ТАСС, 13 января. Эвакуация детей и персонала началась в школах в Биробиджане в Еврейской автономной области и в Благовещенске в Амурской области из-за сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области и в администрации Благовещенска.

Утром в понедельник в городе из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали все школы. Подобные сообщения поступили и в высшие учебные заведения Хабаровска. Также идет эвакуация в других городах Дальнего Востока.

"Эвакуируют все школы, университет, медицинский колледж. Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах", - сказали в ГУ МЧС по области.

Эвакуация после сообщений об угрозе проходит и в учебных заведениях Благовещенска.

"Учащихся и персонал эвакуировали из десятка школьных зданий, а также других образовательных учреждений города. По всем адресам работают специалисты из силовых ведомств", - сказали ТАСС в пресс-службе мэрии.

Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз в декабре прошлого года из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.

Теги
РоссияАмурская областьЕврейская автономная область
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