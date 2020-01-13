{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Легкий самолет с двумя пассажирами на борту упал на восточном побережье Австралии

Доступ к месту крушения затруднен из-за сложного ландшафта и поисково-спасательная операция, вероятно, потребует значительного времени

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Полиция Австралии обнаружила обломки легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в национальном парке Корила, расположенном в 150 км к юго-западу от Брисбена. Об этом в понедельник сообщает новостной портал 9News.

По его данным, связь с легкомоторным самолетом, вылетевшим с северного побережья штата Новый Южный Уэльс с двумя пассажирами на борту, была потеряна накануне днем. После того, как воздушное судно не прибыло в пункт назначения, аварийные службы приступили к поискам, однако обнаружить обломки самолета удалось лишь утром в понедельник.

Согласно информации полиции, самолет упал на территории национального парка Корила, но доступ к месту крушения затруднен из-за сложного ландшафта и поисково-спасательная операция, вероятно, потребует значительного времени.

Теги
Австралия
Реклама на ТАСС
Половина хабаровских школ проверена после сообщений о взрывных устройствах
Угрозы не подтвердились
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС