Подросток, который чуть не утонул в новосибирском аквапарке, умер в больнице

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Шестнадцатилетний подросток, едва не утонувший в начале января в Новосибирском аквапарке, умер в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в областном Минздраве.

Ранее СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По данным следствия, 8 января 2020 года в аквапарке "Аквамир" 16-летний молодой человек застрял в бассейне и нахлебался воды, после чего был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и помещен в отделение реанимации на искусственную вентиляцию легких.

"Подросток скончался в ночь на сегодня [понедельник], не приходя в сознание", - сказала собеседница агентства.

Как сообщает новосибирский портал "Сиб.фм", очевидцы сообщили, что подросток зацепился ногой за конструкцию на территории одного из аттракционов. Посетители рассказали, что парня вытащили из воды находящиеся рядом люди. По их словам, лежа на носилках, он не подавал признаков жизни. После ЧП аквапарк продолжил работу.

Крупнейший в России крытый аквапарк "Аквамир" площадью 40 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию в 2016 году. Объект расположен на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска.