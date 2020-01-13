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У жителя Башкирии похитили более 1 млн рублей, хранившиеся в собачьей конуре

Деньги пропали в период с конца декабря по середину января

УФА, 13 января. /ТАСС/. Житель Стерлитамака (Республика Башкортостан) сообщил о хищении у него более 1 млн рублей. По словам заявителя, деньги он хранил в стеклянной банке, которую спрятал в собачьей конуре. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Деньги пропали в период с конца декабря по 10 января", - сообщил источник.

Пресс-служба управления МВД по Башкирии сообщила, что по заявлению мужчины возбуждено уголовное дело. "В управление полиции по городу Стерлитамак поступило сообщение от местного жителя о краже денежных средств, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияБашкортостан
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