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СМИ: в районе озера Чад ликвидирован один из наиболее опасных террористов Африки

Вместе с Амиром Халифом Умаром под удар ВВС Многонациональной объединенной целевой группы попали еще три полевых командира

ПРЕТОРИЯ, 13 января. /ТАСС/. ВВС Многонациональной объединенной целевой группы (MNJTF) ликвидировали в районе озера Чад Амира Халифа Умара - третьего по влиянию командира в иерархии террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которое входит в состав "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в понедельник нигерийская газета Punch.

"В ходе наступательной операции усилиями военно-воздушного подразделения был ликвидирован Амир Халифа Умар", - заявил официальный представитель Многонациональной объединенной целевой группы полковник Тимоти Антигха. По его словам, одновременно с Амиром Халифа Умаром, который являлся также верховным судьей ISWAP, были ликвидированы еще три полевых командира этой террористической группировки.

Полковник уточнил, что террористы были ликвидированы в результате авиаудара 11 января по тренировочному лагерю террористов на берегу озера Чад.

В Многонациональную объединенную целевую группу входят подразделения Чада, Нигера, Камеруна, Бенина и Нигерии. Их цель - борьба в Западной Африке с террористическими группировками, включая ISWAP и "Боко харам" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Исламистская террористическая группировка ISWAP была создана в 2015 году отколовшимися от "Боко харам" отрядами. Действия этих группировок координируются.

Теги
БенинКамерунНигерНигерияЧад
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