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Следствие по делу экс-гендиректора Владимиро-Суздальского музея возобновили

Причиной возобновления дела стало расхождение позиции защиты и подсудимых

ТАСС, 13 января. Судебное следствие по уголовному дело в отношении бывшего генерального директора Владимиро-Суздальского музея Игоря Конышева, его заместителя и директора частной компании, которых обвиняют в растрате и присвоении бюджетных средств, возобновлено. Причиной стало расхождение позиции защиты и подсудимых, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Виктория Туркова.

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"В связи с существенным расхождением позиции защиты с позицией подсудимых возобновлено судебное следствие", - сказала она.

По версии следствия, Конышев, его бывший заместитель Александр Трушинский и директор ООО "Айкитти" Сергей Картинцев сговорились, чтобы похитить свыше четырех миллионов рублей при разработке нового веб-сайта учреждения по завышенной стоимости. При этом как установил Следственный комитет, по факту исполнитель работ не выполнил техническое задание, предусмотренное контрактом.

В отношении Конышева и Трушинского возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается растраты имущества при разработке логотипа музея. По данным регионального управления ФСБ, между музеем и Агентством музейных инноваций был заключен договор о разработке логотипа, при этом стоимость работ была заведомо завышена и составила 390 тыс. рублей. Непосредственно на разработку логотипа ушло 70 тыс. рублей, оставшимися 320 тыс. рублей Конышев, Трушинский и директор ООО "Агентство музейных инноваций" Сергей Картинцев распорядились по своему усмотрению.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах - Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах - Боголюбове, Кидекше и поселке Муромцево. Музей занимает ведущее место в списке музеев Золотого кольца России, по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.

Теги
РоссияВладимирская область
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