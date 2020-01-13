На Кубани девятиклассница выпала из окна третьего этажа школы

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Ученица 9-го класса одной из школ хутора Трудобеликовский Красноармейского района Краснодарского края выпала из окна третьего этажа школы, ее госпитализировали с травмами. Прокуратура региона организовала проверку, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Установлено, что сегодня во время занятий в МБОУ СОШ № 39 несовершеннолетняя учащаяся 9-го класса отпросилась с урока и вышла в туалет, в последующем выпала из окна 3-го этажа образовательной организации, получив телесные повреждения в виде закрытого перелома таза, ушиба головы", - говорится в сообщении.

В ходе проверки органы прокуратуры выяснят причины и условия, способствовавшие несчастному случаю, а также дадут оценку полноте принимаемых администрацией образовательной организации мер по обеспечению безопасности учащихся.