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На северо-востоке острова Хонсю произошло землетрясение

Угрозы цунами нет

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник у побережья японской префектуры Ибараки на северо-востоке главного острова страны Хонсю. Угрозы цунами нет, сообщило национальное метеорологическое управление, которое исполняет функции сейсмологической службы.

Очаг подземного толчка находился на глубине 50 км под дном океана. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Каких-либо проблем не отмечено также в ядерном центре Токаймура, который находится в зоне, где ощущалось землетрясение.

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Япония
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