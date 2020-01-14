На северо-востоке острова Хонсю произошло землетрясение

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник у побережья японской префектуры Ибараки на северо-востоке главного острова страны Хонсю. Угрозы цунами нет, сообщило национальное метеорологическое управление, которое исполняет функции сейсмологической службы.

Очаг подземного толчка находился на глубине 50 км под дном океана. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Каких-либо проблем не отмечено также в ядерном центре Токаймура, который находится в зоне, где ощущалось землетрясение.