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В Петербурге с рельс сошли пять цистерн с топливом

Розлива нефтепродуктов нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Цистерны с топливом сошли с рельс на станции Сортировочная-Московская в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

"В 00:10 мск поступило сообщении о схождении с рельс пяти вагонов с цистернами с дизельным топливом. На данный момент на месте работает следственная группа. Розлива нефтепродуктов нет", - сказали в пресс-службе управления.

На движение пассажирских и грузовых поездов ситуация не повлияла, сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). На месте работал восстановительный поезд.

"В результате произошедшего пострадавших нет", - сказали в ОЖД.

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РоссияСанкт-Петербург
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