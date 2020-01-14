В Петербурге с рельс сошли пять цистерн с топливом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Цистерны с топливом сошли с рельс на станции Сортировочная-Московская в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

"В 00:10 мск поступило сообщении о схождении с рельс пяти вагонов с цистернами с дизельным топливом. На данный момент на месте работает следственная группа. Розлива нефтепродуктов нет", - сказали в пресс-службе управления.

На движение пассажирских и грузовых поездов ситуация не повлияла, сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). На месте работал восстановительный поезд.

"В результате произошедшего пострадавших нет", - сказали в ОЖД.