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В Крыму пограничники обнаружили тайник с патронами и гранатами

В тайнике находилось более двухсот патронов и четыре гранаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в заброшенной хозяйственной постройке в селе Заветное Ленинского района на берегу Керченского пролива. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

"В ходе осуществления служебной деятельности в одной из заброшенных хозяйственных построек населенного пункта Заветное Ленинского района пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.

В частности, найдено более двухсот патронов калибра 7,62 мм, граната Ф-1, три гранаты РГ-42 и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет.

Все предметы изъяты, проводятся дополнительные проверочные мероприятия по установлению их владельца.

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