Россиянина приговорили в Белоруссии к 14 годам колонии за ввоз 13 кг гашиша

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Белорусский суд приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Российской Федерации за ввоз на территорию республики и Евразийского экономического союза 13 кг гашиша. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

"Ему [гражданину РФ] назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии усиленного режима. Кроме того, автомобиль, €7 тыс. и 95 тыс. российских рублей, которые иностранец имел при себе в момент совершения преступления, были конфискованы", - отметили в погранведомстве.

Россиянин был задержан в конце мая минувшего года на границе с Польшей в пункте пропуска "Брузги". При досмотре его автомобиля были обнаружены свертки с веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш, а вес конфискованного наркотика составил около 13 кг, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.