В Белгородской области при пожаре погибли мать с ребенком

ТАСС, 14 января. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 28-летней женщины и ее четырехлетнего ребенка на пожаре, который произошел из-за новогодней гирлянды в селе Большие Липяги Вейделевского района Белгородской области. В результате пожара пострадал еще один ребенок, его доставили в больницу. Об этом сообщает во вторник СК по региону.

"Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное по факту возгорания жилого дома в селе Большие Липяги Вейделевского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пожар начался поздно вечером 12 января, в этот момент в доме находилась женщина с двумя четырехлетними сыновьями. Глава семейства был на работе. В ходе тушения пожарные нашли живым одного из мальчиков, его доставили в Валуйскую ЦРБ, туда же привезли тела его матери и брата. Очаг возгорания обнаружили в месте подключения новогодней гирлянды в розетку.