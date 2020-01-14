Экс-глава Центра развития объектов ядерной медицины задержан по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бывший исполняющий обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олег Козин задержан по подозрению в мошенничестве в составе преступной группы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"Бывший и.о. ФЦПиРОЯМ Олег Козин задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в составе преступной группы", - сказал собеседник агентства. При этом он не пояснил суть претензий правоохранителей к бывшему чиновнику. Источник уточнил, что дело расследуют следственные органы СК РФ. Официальным комментарием следствия ТАСС пока не располагает.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что следователи также допрашивают бывшего заместителя Козина Дмитрия Удовенко и других сотрудников центра. "Правоохранители подозревают, что Козин и его заместитель причастны к созданию преступной группы с целью хищения бюджетных средств. Помимо них в преступлении подозревают директора Центрального проектного института ядерной медицины петербургского филиала ФЦПиРОЯМа Павла Демидова", - отметил собеседник агентства. По его словам, всех участников предполагаемой группы подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере).