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В Вологодской области задержали жителя по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери

По версии следствия, 11 января пьяный мужчина ударил по голове свою малолетнюю дочь и ушел из дома. Ребенок умер от закрытой черепно-мозговой травмы

ВОЛОГДА, 14 января. /ТАСС/. Вологодские оперативники задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери. Тело ребенка обнаружили вечером в понедельник в брошенной машине в Вологде. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

"В Вологодской области задержан 28-летний мужчина по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тело ребенка обнаружили в детской люльке автомашины "Иж", брошенной в одном из переулков Вологды. На теле девочки кровоподтеки и ссадины. По данным судебно-медицинских исследований, она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. Как полагает следствие, 11 января пьяный отец семейства ударил по голове свою малолетнюю дочь и ушел из дома. О смерти дочери ему сообщила жена, тогда он забрал тело ребенка и отвез в Вологду. Отец девочки задержан, решается вопрос о его аресте.

По предварительным данным, в семье воспитывались четверо детей. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, проводятся экспертизы, следы побоев обнаружены и у матери ребенка. Проводится обследование остальных детей, проверяются условия их жизни и воспитания. Одновременно началась проверка в отношении должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Теги
РоссияВологодская область
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