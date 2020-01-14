Подозреваемая в покушении на убийство жены депутата в Москве сотрудничает со следствием

"Погарченко вину признала в полном объеме, активно содействует раскрытию преступления, дает изобличающие на всех фигурантов дела показания. В связи с этим следствие просит избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следствие просит Гагаринский суд Москвы отправить под домашний арест Ирину Погарченко, признавшую вину и давшую признательные показания на всех фигурантов дела о покушении на убийство главного бухгалтера компании PBF GROUP Светланы Хананашвили. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

В свою очередь в суде ТАСС сообщили, что рассмотрение ходатайства следствия об избрании москвичке Погарченко домашнего ареста состоится в ближайшее время.

В понедельник суд арестовал директора частной школы "Русский Гарвард" Василису Маслову, которая на почве ревности, по данным следствия, "заказала" женщину своим бывшим ученикам, а также исполнителя покушения - студента третьего курса РЭУ имени Плеханова Николая Фролова, давшего признательные показания.

9 января в Москве главного бухгалтера компании PBF GROUP, разрабатывающей и продающей банкам средства защиты от мошенничества с банковскими картами, несколько раз ударили ножом в живот и шею. Пострадавшая - жена муниципального депутата Академического района Москвы от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", затем его передали из МВД в следственные органы ГСУ СК по Москве, где оно расследуется уже по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

По подозрению в совершении преступления задержан Николай Фролов 1998 года рождения, который полностью признал вину и дал показания в рамках дела, и две молодые женщины 1999 и 1984 годов рождения - Ирина Погарченко и Василиса Маслова.

По версии следствия, в конце 2019 года Маслова решила убить супругу своего любовника. Вину Маслова не признает, а ее адвокат утверждает, что ее подзащитная беременна от гражданского мужа. Как уточнила ТАСС представитель столичного главка СК Юлия Иванова, женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла двух бывших учеников к совершению убийства. Подкараулив женщину, один из подозреваемых ударил ее шесть раз ножом. Потерпевшая потеряла сознание, но ей вовремя оказали медпомощь, и она выжила. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Сам Хананашвили заявил ранее в СМИ, что с Масловой его связывали только рабочие и дружеские отношения.