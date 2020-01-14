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В Севастополе четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковой машиной

Среди них есть один несовершеннолетний

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Трое взрослых и подросток пострадали при столкновении микроавтобуса и автомобиля в пригороде Севастополя. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"Произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадали один человек, находившийся в микроавтобусе, и трое - находившиеся в легковом автомобиле.

"Сотрудники МЧС извлекли из салона легковой машины женщину, находящуюся в тяжелом состоянии, с множественными переломами, и передали службе "103". Подростку тоже потребовалась помощь - его нога оказалась зажатой внутри автомобиля. Спасатели произвели деблокировку и также передали его службе "103". Пострадавших доставлены в лечебные учреждения Севастополя", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что ДТП произошло во вторник на трассе Севастополь - Ялта в районе спуска к селу Хмельницкое.

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