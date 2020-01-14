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Комиссии по расследованию причин пожара на НПЗ в Коми отвели на работу 15 дней

Во вторник состоялось первое заседание комиссии, 15 января ее участники осмотрят место происшествия

СЫКТЫВКАР, 14 января. /ТАСС/. Комиссия по расследованию причин пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в городе Ухте Республики Коми приступила к работе, во вторник состоялось ее первое заседание. На расследование отведено 15 дней, сообщила пресс-служба администрации Ухты.

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"14 января состоялось первое заседание комиссии по расследованию обстоятельств и причин аварии и несчастного случая на производстве. Комиссия создана приказами Печорского управления Ростехнадзора по факту аварии, произошедшей 9 января. На расследование отведено 15 дней", - говорится в сообщении.

По данным муниципалитета, определен порядок работы, состав документации, требующей изучения, и список опрашиваемых лиц в связи с аварией. С 15 января комиссия начнет работу непосредственно на нефтеперерабатывающем заводе, она осмотрит место происшествия, добавили в мэрии.

Пожар на НПЗ произошел 9 января, пострадал один человек - сотрудник завода. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. В процессе тушения произошла разгерметизация девяти емкостей с топливом, последовало восемь взрывов, сгорело около 500 кубометров нефтепродуктов. С завода были эвакуированы несколько десятков человек, а также эвакуировали людей из торгового центра, находящегося рядом с предприятием. 

Следователи СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба"). В результате ЧП сотрудник НПЗ получил тяжкий вред здоровью, ожоги до 5% тела, а ущерб предприятию оценен в 12 млн рублей.

"Лукойл-Ухтанефтепереработка" - крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе, старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод, основанный в 1933 году. Является стопроцентной дочерней структурой компании "Лукойл".

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