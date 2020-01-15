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В Якутии возбудили уголовное дело в отношении матери за жестокое обращение с детьми

Женщине грозит до трех лет лишения свободы

ТАСС, 15 января. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело в отношении матери двоих детей по факту жестокого обращения с ними. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Женщина безразлично относилась к воспитанию детей, что повлекло их социально-педагогическую запущенность, задержку психомоторного развития. Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура проводила проверку в семье после обращения специалистов органов опеки и попечительства. Как они установили, мать детей в возрасте до двух лет не соблюдала элементарные правила гигиены, не поддерживала чистоту в жилом помещении, что привело к заболеванию детей, в том числе кожной инфекцией.

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенного с жестоким обращением"). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Теги
РоссияЯкутия
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