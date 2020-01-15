В Брянской области ликвидировали пожар на мебельной фабрике

ТАСС, 15 января. Возгорание в цехе по производству мебели в Дятьковском районе Брянской области ликвидировано на площади около 740 кв. м. Пострадавших нет, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В 06:36 мск пожар был локализован, в 08:06 ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре на улице Орджоникидзе поступила в 04:07 мск, огонь распространился по всему зданию. К ликвидации возгорания было привлечено более 30 человек личного состава и 11 единиц техники.

По данным главы администрации Дятьковского района Павла Валяева, здание полностью уничтожено огнем. "Это небольшой цех по производству корпусной мебели, никто не пострадал. Но, к сожалению, цех полностью уничтожен огнем", - сказал он.