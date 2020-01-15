{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Брянской области ликвидировали пожар на мебельной фабрике

Как сообщил глава администрации Дятьковского района Павел Валяев, здание полностью уничтожено огнем

ТАСС, 15 января. Возгорание в цехе по производству мебели в Дятьковском районе Брянской области ликвидировано на площади около 740 кв. м. Пострадавших нет, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В 06:36 мск пожар был локализован, в 08:06 ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре на улице Орджоникидзе поступила в 04:07 мск, огонь распространился по всему зданию. К ликвидации возгорания было привлечено более 30 человек личного состава и 11 единиц техники.

По данным главы администрации Дятьковского района Павла Валяева, здание полностью уничтожено огнем. "Это небольшой цех по производству корпусной мебели, никто не пострадал. Но, к сожалению, цех полностью уничтожен огнем", - сказал он.

Теги
РоссияБрянская область
Реклама на ТАСС
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75
Следователи возбудили уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС