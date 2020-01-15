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Ставропольского бизнесмена подозревают в хищении 7,5 млн рублей при ремонте дорог

Возбуждено уголовное дело

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. В Ставропольском крае предпринимателя подозревают в хищении 7,5 млн рублей при выполнении подрядных работ по ремонту дорог, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба Главного управления МВД России по краю.

"Чтобы похитить денежные средства, ставропольчанин зарегистрировал фирму с основным видом деятельности - строительство автомобильных дорог. При этом мужчина скрыл свое участие в работе организации, номинально назначив учредителем и директором подставное лицо. Затем злоумышленник помог в решении организационных вопросов, обеспечив победу компании в электронном аукционе на выполнение работ по ремонту автодорог в Петровском городском округе. По результатам был заключен муниципальный контракт, а подрядчику выплачено более 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при проведении строительно-технического исследования, установлено, что в акты о приемке выполненных работ были включены фиктивные данные, то есть работы, которые фактически не выполнялись, либо выполнялись в значительно меньшем объеме. В результате оказались неправомерно включены и оплачены из бюджета подрядные работы на сумму порядка 7,5 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Теги
РоссияСтавропольский край
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