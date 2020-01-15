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В Старой Руссе из-за пожара пострадал памятник архитектуры, связанный с Достоевским

Дом Беляева считается прообразом дома Катерины Верховцевой, героини романа "Братья Карамазовы"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Дом Беляева - объект культурного наследия в городе Старая Русса Новгородской области, связанный с творчеством писателя Федора Достоевского, - пострадал из-за пожара, случившегося в среду. Сгорели кровля, перекрытия и чердачные помещения, сообщил ТАСС замглавы администрации Старорусского района Игорь Ананьев.

Старую Руссу называют "городом Достоевского": русский классик провел здесь восемь летних сезонов начиная с 1872 года и написал большую часть своего последнего произведения "Братья Карамазовы", а сама Русса стала прообразом Скотопригоньевска, где происходят события романа. Ранее заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время посещения Новгородской области сообщила, что город станет одним из центров празднования 200-летия со дня рождения Достоевского. Дом Беляева (назван по имени первого владельца) считается прообразом дома Катерины Верховцевой, здание является объектом культурного наследия регионального значения.

"Площадь пожара - 340 кв. м, прогорели перекрытия над первым и вторым этажом, чердачное помещение, повреждена крыша. Противоаварийные работы были проведены примерно год назад, доступ был перекрыт: стоит забор, окна были заколочены, но, скорее всего, бездомные разобрали вход, вскрыли дверь и устроили пожар", - рассказал замглавы района.

В пресс-службе регионального управления МЧС России пояснили ТАСС, что сообщение о пожаре поступило в 4:07 мск, к 7:30 здание удалось потушить. Пострадавших в результате возгорания нет.

"[Дом] является муниципальной собственностью, в настоящее время не используется, находится в стадии проектирования. Здание планируется отремонтировать и приспособить под современное использование. Сегодня в Старую Руссу направлены сотрудники инспекции государственной охраны культурного наследия области с целью фиксации повреждений и составления акта осмотра состояния объекта", - сказал ТАСС начальник инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области Алексей Курочкин.

Он добавил, что 16 января состоится совещание с руководством Старорусского района, на котором обсудят ЧП и возможность переноса сроков проведения реставрационных работ. По словам Ананьева, ранее они были запланированы на 2021 год.

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