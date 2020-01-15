Пожилой мужчина умер в регистратуре поликлиники на Алтае

БАРНАУЛ, 15 января. /ТАСС/. Пенсионер, пришедший за талоном к врачу, умер в регистратуре поликлиники Камня-на-Оби (Алтайский край).

По информации пресс-службы Минздрава региона, трагичный случай произошел в среду. 68-летний пациент при помощи регистратора брал талон к терапевту в инфомате, причем о плохом самочувствии он медицинским работникам не сказал.

"Смерть наступила мгновенно, даже несмотря на то, что подбежавший терапевт сразу стал оказывать первую помощь", - отметили в ведомстве.

О точной причине смерти, поясняют в Минздраве, можно будет говорить только после проведения экспертизы.

В региональном управлении СК РФ отметили, что в связи с произошедшим проводится доследственная проверка.