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Пожилой мужчина умер в регистратуре поликлиники на Алтае

По данным регионального Минздрава, смерть наступила мгновенно

БАРНАУЛ, 15 января. /ТАСС/. Пенсионер, пришедший за талоном к врачу, умер в регистратуре поликлиники Камня-на-Оби (Алтайский край). 

По информации пресс-службы Минздрава региона, трагичный случай произошел в среду. 68-летний пациент при помощи регистратора брал талон к терапевту в инфомате, причем о плохом самочувствии он медицинским работникам не сказал.

"Смерть наступила мгновенно, даже несмотря на то, что подбежавший терапевт сразу стал оказывать первую помощь", - отметили в ведомстве.

О точной причине смерти, поясняют в Минздраве, можно будет говорить только после проведения экспертизы.

В региональном управлении СК РФ отметили, что в связи с произошедшим проводится доследственная проверка.

Теги
РоссияАлтайский край
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