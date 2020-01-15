Дело об убийстве ветерана Великой Отечественной войны на Ставрополье передали в суд

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении троих жителей Ростовской области, обвиняемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Ставропольском крае, сообщили в среду в Следственном комитете РФ. По данным следствия, нападавшие планировали ограбить женщину.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны (ст. 105 УК РФ), разбойном нападении (ст. 162 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Перед судом предстанут трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. По данным следствия, летом 2018 года один из обвиняемых устанавливал пластиковое окно в доме у 96-летней женщины-ветерана в селе Курсавка Андроповского района. Во время работы он узнал размер пенсии женщины и то, что она проживает одна.

В декабре 2018 года мужчина с двумя знакомыми приехал домой к ветерану и под предлогом ремонта газового оборудования взял у нее 20 тыс. рублей. В январе 2019 года они через окно проникли в дом женщины, избили ее и похитили найденные 20 тыс. рублей. Пострадавшая спустя несколько дней умерла от полученных травм.