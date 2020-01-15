В Крыму школьника травмировало упавшими футбольными воротами

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Ученик второго класса получил травму в крымском селе Новопокровка после того, как на него упали футбольные ворота. Об этом в среду сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Инцидент произошел во время урока физкультуры в спортивном зале - на 10-летнего мальчика упали ворота для игры в мини-футбол. Пострадавшего ребенка с травмой головы доставили в детскую больницу в Симферополе, где оказали необходимую помощь.

В связи со случившимся сотрудники следственного управления проводят процессуальную проверку. Предварительно установлено, что изготовленные кустарным способом ворота не были закреплены.