СК РФ завел дело по факту обстрела в Донбассе, повредившего ЛЭП и газовую трубу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками Донбасса, в результате которого пострадал мужчина, повреждена линия электропередачи и газовая труба. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, 10 января украинские военнослужащие по приказам вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины произвели прицельный обстрел из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в Кировске Луганской народной республики. В результате частично разрушены жилые дома по улицам Железнодорожной и Льва Толстого, повреждена высоковольтная линия электропередачи и газовая труба, а также пострадал 57-летний мирный житель.

"Как полагает следствие, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство гражданских из числа местного населения Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - сообщила Петренко.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных должностных лиц, продолжаются. Вооруженный конфликт немеждународного характера между ополчением Луганской и Донецкой народных республик и Национальной гвардией Украины и Вооруженными силами Украины происходит с апреля 2014 года.

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