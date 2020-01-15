В сельском магазине в Мытищах произошел пожар

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в сельском магазине в деревне Николо-Прозорово городского округа Мытищи в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:10 мск пожар локализован на площади 250 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в ведомстве.

Ранее о пожаре в одноэтажном здании сельпо в Мытищах сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По словам собеседника, огонь не угрожал соседним зданиям.

В новость внесены изменения (21:10 мск) - добавлены подробности.