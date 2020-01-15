Суд присяжных приступил к рассмотрению дела экс-директора фабрики "Меньшевик" Аверьянова

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московский городской суд в среду с участием коллегии присяжных заседателей приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии и застрелившего охранника. Как сообщил ТАСС адвокат Андрей Бастраков, его подзащитный вину не признает.

"Сегодня мы начали исследовать доказательства по делу - был допрос подсудимого, основного свидетеля обвинения и потерпевшего. Вину в убийстве лица при исполнении служебных обязанностей мой подзащитный не признает и настаивает, что смерть потерпевшего произошла по неосторожности при попытке отнять у него оружие", - сказал защитник.

По его словам, Аверьянов также не признает вину в рамках другого эпизода обвинения о причинении тяжкого вреда здоровью и заявляет, что не наносил удары по лицу потерпевшему. "Потерпевший в ходе заседания признался в том, что летом 2016 года поджигал пух возле забора фабрики", - уточнил адвокат. Он отметил, что конфликт с потерпевшим был связан с попыткой Аверьянова "урезонить поджигателя и удержать его" до момента приезда сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, как рассказал защитник, восемь присяжных заседателей должны рассмотреть уголовное дело Аверьянова в течение двух недель в связи с тем, что следствие представило в материалах мало доказательств. Адвокат также отметил, что в ноябре прошлого года новый первый апелляционный суд, рассматривая жалобу на очередное продление ареста его подзащитному, отменил постановление суда первой инстанции, однако оставил Аверьянова под стражей.

В свою очередь в пресс-службе Мосгорсуда уточнили ТАСС, что следующее заседание по делу Аверьянова назначено на четверг, 16 января.

Обвинение

51-летний житель столицы Аверьянов обвиняется по ч. 1 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности") УК РФ.

Конфликт на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве произошел 27 декабря 2017 года. Бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с действующим руководством предприятия. После этого он достал охотничий карабин и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался. Аверьянов скрылся сразу после стрельбы и был задержан на следующий день. В ходе допроса он не признал вину, свои действия расценил как самооборону. Ранее в суде он сообщал, что случайно застрелил охранника предприятия во время борьбы за ружье, намерений причинить вред у него не было.