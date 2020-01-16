Пять человек пострадали при столкновении четырех машин в Омской области

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в четверг вечером на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, через несколько минут в одну из машин врезался еще один автомобиль. Как сообщается в четверг на сайте регионального УМВД, пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы.

"В результате автоаварии пострадали: женщина-водитель Skoda Rapid - находится в медицинском учреждении с тяжелыми травмами, водитель и пассажир "Нивы" - первый госпитализирован, второй - находится на амбулаторном лечении, двое мужчин, оказывавших помощь, после осмотра медиками отпущены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сказали, что Skoda Rapid выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилей Mitsubishi, а затем врезалась в "Ниву", служебный автомобиль отдела МВД по Одесскому району. Через 10 минут c "Нивой", стоявшей на проезжей части после ДТП, столкнулся автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1981 года рождения, в результате ушибы получили двое мужчин, которые ранее остановились для оказания помощи пострадавшим. Сообщение о ДТП поступило около 20:30 (17:30 мск).