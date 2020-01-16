{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали при столкновении четырех машин в Омской области

Двоих из них госпитализировали

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в четверг вечером на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области, через несколько минут в одну из машин врезался еще один автомобиль. Как сообщается в четверг на сайте регионального УМВД, пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы.

"В результате автоаварии пострадали: женщина-водитель Skoda Rapid - находится в медицинском учреждении с тяжелыми травмами, водитель и пассажир "Нивы" - первый госпитализирован, второй - находится на амбулаторном лечении, двое мужчин, оказывавших помощь, после осмотра медиками отпущены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сказали, что Skoda Rapid выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилей Mitsubishi, а затем врезалась в "Ниву", служебный автомобиль отдела МВД по Одесскому району. Через 10 минут c "Нивой", стоявшей на проезжей части после ДТП, столкнулся автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1981 года рождения, в результате ушибы получили двое мужчин, которые ранее остановились для оказания помощи пострадавшим. Сообщение о ДТП поступило около 20:30 (17:30 мск).

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Уголовное дело возбудили после покушения на убийство в здании суда В Новокузнецке
В результате происшествия погиб судебный пристав и пострадала женщина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС