В Оренбуржье рабочий погиб при обрушении породы на руднике

ТАСС, 16 января. Обрушение породы произошло на руднике Гайского горно-обогатительного комбината, погиб рабочий. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 05:40 мск поступила информация об обрушении породы на горизонте 1045 м в вентиляционном канале на ПАО "Гайский ГОК". В 6:30 было обнаружено тело одного погибшего", - сказали в ведомстве.

Рудник работает в штатном режиме. Причины ЧП выясняются.

В компании подтвердили факт несчастного случая. "16 января примерно в 07:00 (05:00 мск) на подземном руднике произошел несчастный случай. На месте происшествия работают горноспасатели, на предприятии сформирована комиссия, которая проверяет все обстоятельства случая", - сообщили ТАСС в пресс-службе Гайского ГОКа.

Гайский горно-обогатительный комбинат - одно из крупнейших горных производств Южного Урала, основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредоточивает более 40% запасов меди Оренбургской области. С 1999 года комбинат находится в составе Уральской горно-металлургической компании и является основным поставщиком сырья для предприятий холдинга.