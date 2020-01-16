Уголовное дело возбудили после покушения на убийство в здании суда в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Следственные органы СУ СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек в здании мирового суда в Новокузнецке, где 45-летний мужчина выстрелил из ружья в судебного пристава и женщину-свидетеля. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). По версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке, на входе его остановил пристав, в которого мужчина произвел выстрел. Злоумышленник прошел в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент начала стрельбы тревожную кнопку смог нажать один из свидетелей произошедшего, стрелявшего задержали судебные приставы и сотрудники Росгвардии. Пострадавший судебный пристав умер от огнестрельных ранений в машине скорой помощи. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, ей проводится операция.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье убийство, в связи с наступлением смерти потерпевшего, избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении СУ СК по Кемеровской области.

На месте происшествия продолжают работать следователи и сотрудники полиции.